Aversa, dirigente pronta a tagliare indennità. Carratù: “Usata da maggioranza come parafulmine”

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, nate dall’esposto presentato dall’ex presidente del consiglio comunale Carmine Palmiero alla Corte dei Conti sulle indennità di carica percepite da sindaco, assessori e presidente del consiglio, la dirigente comunale Paola Oro starebbe disponendo in via cautelativa una riduzione dei compensi. Al centro del dibattito c’è proprio questa soglia demografica, decisiva per determinare l’entità delle indennità, finora commisurate a una popolazione superiore ai 50mila abitanti. Dalle opposizioni, il consigliere Carratù denuncia l’assenza di una politica locale e accusa la maggioranza di aver usato la dirigente come parafulmine.