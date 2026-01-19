Aversa, De Michele: “Città sporca, Tekra subaffitta. Commissione Trasparenza subito”

“Aversa versa in condizioni igieniche pietose, c’è un servizio in proroga e adesso ci troviamo di fronte anche a dover fronteggiare un subentro di una nuova azienda perché la Tekra ha deciso di subaffittare il servizio”. A dichiararlo è il consigliere comunale de La Politica che serve, Mario De Michele, in una nota stampa.

“Il sindaco e il nuovo assessore non possono restare in silenzio. La città sta pagando la mancata approvazione di indirizzi da parte della Giunta e dunque si è in grave ritardo per la nuova gara. Servono garanzie per i cittadini, per i lavoratori. Chiederò ad horas una convocazione della commissione trasparenza al presidente Carratù”, conclude De Michele.