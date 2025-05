Aversa, consiglieri si dimettono da commissione speciale: “Nostre richieste mai ascoltate”

Si dimettono dalla commissione speciale sui debiti fuori bilancio i consiglieri di minoranza Dino Carratù e Mario De Michele. “Abbiamo più volte chiesto, anche tramite la presidente, l’invio delle relazioni istruttorie necessarie per portare i debiti in Consiglio comunale, ma da alcuni dirigenti non è arrivato alcun riscontro”, ha dichiarato De Michele, esponente del centrosinistra. Non sono mancate stoccate alla maggioranza anche sulla questione Ztl, tema al centro da giorni del dibattito cittadino.