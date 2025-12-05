Aversa, col panettone dell’Empire voli a New York: al via il “Grande Concorso di Natale”

Aversa. Il periodo più magico dell’anno si arricchisce di un’emozionante opportunità per tutti i golosi e amanti delle tradizioni: l’ Empire, bar e pasticceria e luogo di ritrovo della città di Aversa annuncia il lancio del suo “Grande Concorso di Natale”, un’iniziativa che trasforma l’acquisto di un panettone artigianale in una possibilità concreta di vincere premi da sogno. Acquistando un Panettone Artigianale Empire Aversa, i clienti riceveranno automaticamente un ticket numerato da compilare e inserire nell’apposita urna sigillata, partecipando all’estrazione finale di ben 11 premi eccezionali. Il montepremi è stato studiato per esaudire desideri che spaziano dai viaggi, alla tecnologia, fino alle esperienze culinarie di alta classe: viaggio a New York per 2 persone: Il premio principale per un’esperienza indimenticabile oltreoceano, iPhone 17 Pro: Il top della tecnologia, cena per 2 presso il rinomato ristorante Punto Nave, cena per 2 presso il celebre ristorante Lioniello, evento da 30 persone organizzato presso Empire Pasticceria Aversa, torta da 4 kg per una celebrazione speciale, buono Sconto di €500 da spendere da Mastrogeppetto Vintage, buono Regalo Zara da €100, buoni Amazon da €200, sconto di €500 per l’organizzazione di un evento presso la prestigiosa location White Pearl, trattamento da €200 presso il centro estetico I’m Caso.
Empire Pasticceria Aversa tiene a sottolineare la massima serietà e trasparenza dell’iniziativa. Il concorso è stato ufficialmente registrato presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), garantendo la piena conformità normativa. L’estrazione finale dei fortunati vincitori avverrà entro il 15 gennaio 2026 e sarà condotta alla presenza di un Notaio, a tutela e garanzia di tutti i partecipanti. I titolari della Pasticceria Empire invitano tutti a scegliere il proprio panettone artigianale – simbolo di qualità e maestria pasticcera – per rendere questo Natale non solo più dolce, ma anche potenzialmente ricco di sorprese.
COMUNICATO STAMPA