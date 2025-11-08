Logoteleclubitalia

Aversa, Cirielli: “Su Terra dei Fuochi solo centrodestra ha stanziato fondi. Sondaggi? Vero dato è la partecipazione”

Il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli ha partecipato ieri sera al Teatro Cimarosa di Aversa all’apertura della campagna elettorale di Luigi Roma, avvocato di Parete e candidato al Consiglio regionale nella lista di Fratelli d’Italia.

Rispondendo ai giornalisti, Cirielli è tornato sul tema della Terra dei Fuochi: “Solo il centrodestra ha stanziato fondi. La Regione Campania, in dieci anni, non ha messo un euro”, ha dichiarato il candidato alla presidenza. In merito ai sondaggi che vedrebbero Roberto Fico in vantaggio nella corsa, Cirielli ha replicato: “Il sondaggio reale lo vediamo nelle nostre piazze: alle nostre manifestazioni c’è più gente”. Guarda qui l’intervista.

