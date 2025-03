Sono ferme le operazioni di sfalcio al cimitero di Aversa e le segnalazioni dei cittadini, anche sui social, si moltiplicano. Aiuole invase dall’erba alta e panchine ormai sommerse dal verde: è questa la situazione denunciata da chi, ogni giorno, si reca al camposanto per far visita ai propri cari.

Aversa, cimitero tra erba alta e incuria. I cittadini: “Necessari interventi”

Come mostrano alcune immagini inviateci dai residenti, in diversi punti l’erba ha superato il livello delle sedute. Una condizione che peggiora con l’arrivo della primavera, quando le temperature più miti favoriscono la crescita della vegetazione.

Ma lo sfalcio dell’erba non è l’unico intervento necessario. A preoccupare sono anche gli alberi, le cui chiome continuano a espandersi senza alcuna potatura. Il rischio, se non si interviene tempestivamente, è che i rami possano diventare pericolosi per chi frequenta il cimitero.

E non è tutto. In altre immagini, oltre alla mancata manutenzione delle aiuole, si nota una lastra in marmo divelta e lasciata sull’erba. Anche per questo motivo, i cittadini chiedono interventi immediati per garantire maggiore decoro e una manutenzione adeguata al cimitero.