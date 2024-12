Blitz della Guardia di Finanza di Aversa contro il commercio di prodotti pericolosi per la salute dei consumatori. Nell’ambito di un piano d’intervento disposto dal Comando Provinciale di Caserta, i “Baschi Verdi” hanno intensificato i controlli, sequestrando oltre 26mila articoli tra giocattoli e cosmetici privi del marchio CE o contenenti sostanze nocive.

Aversa, blitz della Guardia di Finanza: sequestrati oltre 26mila articoli tra giocattoli e cosmetici

Nel dettaglio, sono stati ritirati dal mercato oltre 24mila giocattoli contraffatti o sprovvisti della marcatura CE, che attesta la conformità del prodotto alle norme europee di sicurezza. Sequestrati anche 1.769 prodotti per la cura della pelle contenenti “Lilial”, una fragranza vietata dal 1° marzo 2022 perché classificata come sostanza cancerogena e tossica per la riproduzione. L’operazione, svolta grazie a un’attenta attività di intelligence e controlli sul territorio, rientra nell’impegno della Guardia di Finanza per tutelare la salute dei cittadini e garantire un mercato sicuro ed equo, proteggendo i consumatori e gli operatori commerciali onesti.