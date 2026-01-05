La Befana ad Aversa è all’insegna della solidarietà. Decine di calze piene di dolciumi sono state distribuite questa mattina ai bambini presenti, insieme ai loro genitori, tra piazza Municipio e via Roma. Un’iniziativa promossa dal Comune di Aversa, nell’ambito del calendario di eventi “Natale ad Aversa”, con il supporto dell’associazione culturale normanna che ha messo a disposizione le calze donate ai più piccoli.

Aversa, Befana solidale tra musica e divertimento: distribuite calze ai bambini

Ad allietare e divertire i presenti la banda musicale, giochi per i bambini – come il lancio dei birilli – e la presenza di mascotte e pupazzi in costume, che hanno animato il centro cittadino. Le iniziative dedicate all’Epifania proseguiranno fino a domani sera con uno spettacolo omaggio al Mediterraneo presso la Chiesa “Santa Maria la Nova”.