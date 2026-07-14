Aversa, avanti le verifiche ambientali per la pista di atletica e la caserma dei Carabinieri

Proseguono ad Aversa le attività di caratterizzazione del terreno nelle due aree strategiche inserite nel piano di bonifica della Terra dei Fuochi: l’ex campo profughi di via Petrarca, dove verrà realizzata la pista di atletica, e l’area standard di via Michelangelo, dove sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri con alloggi di servizio.

Come spiegato dal Commissario unico alle bonifiche, il generale Giuseppe Vadalà, i controlli sul terreno sono in fase avanzata e serviranno ad accertare l’eventuale presenza di sostanze inquinanti prima di procedere con gli interventi successivi. Le operazioni dovrebbero concludersi tra la fine dell’estate e l’autunno. Solo dopo sarà possibile avviare le eventuali bonifiche e dare il via ai progetti previsti.

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