Ex marito non accetta la fine della relazione, arrestato dalla Polizia. È finito in carcere B.E., 45 anni, per i delitti di maltrattamenti contro familiari e di atti persecutori, nonché della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di B. A., cl.’ 48, e B. A., cl.’ 75, rispettivamente padre e fratello del primo.

Pedinata e minacciata

Le indagini avevano avuto inizio nell’agosto scorso quando la moglie di B.E. aveva sporto formale denuncia presso il Commissariato di P. S. di Aversa riferendo come, a seguito della decisione di separarsi dal coniuge e di allontanarsi quindi dalla casa famigliare, l’uomo avesse iniziato ad assumere atteggiamenti persecutori nei suoi confronti.

La donna, oltre a raccontare un vissuto di vessazioni patite durante il matrimonio, raccontava di come B.E. avesse iniziato a pedinarla pressoché quotidianamente, in particolare dal mese di settembre, allorquando aveva deciso di tornare a vivere con i genitori, a tempestarla di telefonate e ad inviarle messaggi dal contenuto offensivo e fortemente intimidatorio, tanto da indurla a temere seriamente per la propria incolumità.

In manette marito violento

Le indagini consentivano di appurare che B. E., mosso da un irrefrenabile rancore, assillava continuamente l’ormai ex moglie, pedinandola e appostandosi presso il luogo di lavoro e l’abitazione dei genitori dove la stessa aveva deciso di tornare a vivere per sottrarsi ai soprusi del marito che non accettava la decisione della donna di giungere alla separazione.

L’ossessiva gelosia di B.E. lo aveva spinto ad assumere condotte intimidatorie anche nei confronti del nuovo compagno della donna e, spalleggiato dal padre e dal fratello, di un vicino di casa, che riteneva a sua volta responsabile di avere intrattenuto una relazione con l’ormai ex moglie.

Pertanto, la Procura della Repubblica riteneva indispensabile richiedere all’Ufficio del G.i.p. l’applicazione della più afflittiva delle misure cautelari, la custodia in carcere, nei confronti di B. E. per il grave allarme suscitato nelle vittime dai suoi comportamenti. Il padre e il fratello di B.E. sono stati indagati perchè hanno minacciato il vicino per difendere l’onore del congiunto.