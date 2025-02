Un nuovo impianto di telecomunicazione sorto in un terreno agricolo con accesso da via Fermi, ad Aversa, preoccupa i residenti di via Galileo Galilei. Non si oppongono al progresso, ma temono l’impatto ambientale e sulla salute.

Aversa, antenna vicino alle abitazioni: “Preoccupati per l’impatto ambientale e sulla salute”

L’impianto, realizzato un mese e mezzo fa, avrebbe i lavori attualmente sospesi. L’Area Tecnica del Comune di Aversa e la Polizia Locale hanno avviato verifiche sulla Scia (la segnalazione certificata di inizio attività) depositata, per accertarne la completezza e la regolarità. Nel frattempo, i cittadini hanno presentato un esposto al Comune e alla Polizia Locale lo scorso 28 gennaio, chiedendo chiarimenti e l’eventuale rimozione dell’antenna.