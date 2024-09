Tutto pronto per i lavori di restyling per via Alfred Nobel ad Aversa. Oggi pomeriggio l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Sagliocco, incontrerà la ditta incaricata per fare il punto della situazione, dopo che mercoledì scorso ha partecipato a un incontro in Regione per definire i dettagli finali del finanziamento di oltre due milioni di euro, già assegnati da tempo, destinati alla riqualificazione della strada.

Aversa, al via i lavori in via Nobel. Ripresi anche quelli in via Cirigliano

Attualmente, via Nobel versa in condizioni critiche. I lavori, attesi da anni, sono ora finalmente ai nastri di partenza, con l’intenzione di avviarli già dalla prossima settimana. La riqualificazione darà nuova vita a una delle principali arterie d’accesso alla città, fondamentale per chi deve raggiungere l’ospedale “San Giuseppe Moscati”. Per quanto riguarda la vicina Variante, è in fase di studio un progetto che prevede la realizzazione di due corsie.

Diversa la situazione per via Cirigliano, una delle strade principali che collega Aversa ai Comuni del Napoletano. I lavori, iniziati quasi tre anni fa, hanno subito numerose interruzioni e solo recentemente sono ripresi. Al momento non è ancora chiaro quando la strada potrà essere riaperta al traffico. Da tempo i cittadini chiedono la riapertura di via Cirigliano per snellire il traffico nei pressi del nosocomio, dove puntualmente si formano ingorghi.