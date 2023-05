Blocca i ladri in casa e li fa arrestare. E’ quanto accaduto ad Aversa, nella centralissima via Diaz, a pochi passi dalla stazione. Protagonista della vicenda Pino Cannavale, responsabile all’ambiente di Fratelli d’Italia e segretario della Ugl.

Aversa, trova i ladri in casa: li intrappola e li fa arrestare

Secondo quanto riportato da Casertace, il politico era rientrato a casa insieme alla madre quando si è ritrovato alcuni malviventi intenti a frugare tra armadi e cassetti in cerca di preziosi o contanti. Con molto sangue freddo, Cannavale è riuscito, anche grazie all’aiuto di un vicino, a bloccare il raid criminale e a chiamare i carabinieri.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, hanno acciuffato i balordi, a cui era stata negata ogni via di uscita, e li hanno arrestati. Una vicenda a lieto fine che però accende i riflettori sull’emergenza sicurezza in provincia di Caserta e Napoli. Sono decine i colpi denunciati negli ultimi mesi in villette e appartamenti, anche con esiti violenti, come nel caso dell’avvocato Vittorio Giaquinto, picchiato da un gruppo di ladri introdotti nella sua abitazione di Caserta con l’inganno.