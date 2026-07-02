Aversa accoglie 100 bambini ucraini: al via il progetto “È più bello insieme”

Cento tra bambini, ragazzi e accompagnatori arrivati dall’Ucraina sono ospiti della Diocesi di Aversa per l’edizione 2026 di “È più bello insieme”, il progetto promosso da Caritas Italiana che, dal 2022, offre ai più piccoli la possibilità di trascorrere alcune settimane lontano dagli effetti della guerra. Ieri mattina il benvenuto istituzionale in Comune, dove il sindaco Franco Matacena ha salutato i ragazzi sottolineando il valore dell’ospitalità e della solidarietà. Nei prossimi giorni prenderanno parte a un fitto programma di attività tra visite alla città, laboratori, giornate al mare, escursioni e momenti di condivisione con i volontari, per regalare loro un’estate di normalità e spensieratezza.