Possibile evasione sventata dalla Polizia Penitenziaria all’esterno dell’ospedale Moscati di Aversa. Un’ambulanza giunta al nosocomio normanno con a bordo Anass Saanud, 20enne accusato dell’omicidio di Giuseppe Turco, 17enne ucciso in piazza Villa a Casal di Principe lo scorso 30 giugno, è stata presa d’assolto da un gruppo di 10-15 giovani. I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica.

Omicidio Giuseppe Turco, accerchiata ambulanza con a bordo il presunto assassino

A denunciare l’accaduto è il segretario regionale dell’Osapp Vincenzo Palmieri: “L’ambulanza è stata circondata da un folto numero di persone 10/15 che aspettavano il detenuto. A questo punto – si legge nella nota – non conoscendo le possibili conseguenze che potevano evolvere anche per una questione di sicurezza pubblica il capo scorta sentito il comando disponeva un repentino rientro in istituto“. Le forze dell’ordine stanno indagando per capire i motivi di quanto accaduto. Due le ipotesi al momento le ipotesi al vaglio: evasione o un agguato ai danni dell’assassino del liternese.

L’omicidio di Giuseppe Turco

Giuseppe Turco venne ucciso a Casal di Principe la sera del 29 giugno. Secondo quanto ricostruito, i due ebbero una discussione per motivi legati ad una ragazzina che in passato avrebbe avuto una relazione con la vittima e poi con il 20enne marocchino. All’arrivo della ragazza fuori ad un bar di piazza Villa tra i due sarebbe nata la lite. Saanud pensava che i due si sentissero ancora. Così ha preso un coltello ed inferto 8 fendenti a Giuseppe che si è spento qualche ora dopo in ospedale.