3mila addobbi natali e oltre 400 fuochi illegali “fuorilegge” sono stati scoperti e sequestrati, rispettivamente, in un negozio e in un garage a Mugnano del Cardinale, in provincia di Avellino, dalla Guardia di Finanza. Con il Natale alle porte sono stati intensificati i controlli per evitare che sul mercato vengano immessi articoli non conformi alle norme di sicurezza o addirittura pericolosi.

Avellino, 3mila addobbi natalizi “fuorilegge” e 400 botti pericolosi: un arresto

Due gli interventi eseguiti dai baschi verdi. Nel primo, i finanziari hanno proceduto al sequestro di 2.960 addobbi natalizi in un’attività commerciale privi dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla normativa. Il rappresentante della società, oggetto del controllo è stato segnalato alla Camera di Commercio di Irpinia-Sannio e sanzionato con una multa fino a 30mila euro.

Nella seconda operazione di servizio, i finanzieri del Gruppo di Avellino hanno eseguito una perquisizione

presso un locale adibito a garage, sottostante un condominio, all’interno del quale sono stati rinvenuti 375

pezzi di materiale pirotecnico e 34 artifizi pirotecnici di manifattura artigianale “non classificati”. In manette C.A.R, un cittadino italiano ’79, che è stato sottoposto a giudizio per direttissima.