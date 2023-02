Avanti un Altro giunge al capolinea. Il celebre game show di Canale 5 andrà in onda fino al 2024, per poi non essere più trasmesso.

Avanti un Altro chiude, l’annuncio inaspettato e i motivi della decisione

Ad anticiparlo è stato lo storico autore del programma, Marco Salvati, durante la settantesima puntata di Casa Pipol in diretta su Instagram.

Le dichiarazioni di Salvati sono state come un fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati del programma. Quale il motivo della chiusura? “Probabilmente il prossimo anno sarà l’ultimo […] Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma abbia fatto il suo percorso. Tu dirai, un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine”. Un addio che però, dopo ben 13 anni forse deluderà molti spettatori.

Al momento nessun commento è arrivato da parte di Paolo Bonolis citato dall’autore del programma durante l’intervista che ha parlato anche di Ciao Darwin e della sua nuova stagione: tra le novità annunciate da Marco Salvati, la presenza del settore arcobaleno nel pubblico in studio, tradizionalmente diviso in donne e uomini: “Ci siamo resi conto non solo dei tempi che cambiano ma anche della difficoltà di alcuni uomini o donne che nel loro settore non se la sentivano di applaudire – ha spiegato -. “In questo spicchio ognuno potrà sentirsi di applaudire chi vuole”.