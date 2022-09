Pugno duro dela Polizia Locale di Napoli contro l’abbandono dei veicoli in strada. Sequestrati 23 veicoli privi di copertura assicurativa.

Auto parcheggiate senza assicurazione, sequestri a Miano e Scampia

Nell’ambito dei servizi predisposti per il controllo del territorio dei quartieri di Miano e di Scampia, i caschi bianchi del Comando di Napoli hanno effettuato una vasta operazione di rimozione di veicoli abbandonati nella periferia nord. L’operazione è stata condotta congiuntamente al personale del Commissariato Scampia.

Le strade interessate

Gli agenti della Unità Operativa Scampia, della Unità Operativa Affari Generali e del Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno prelevato i mezzi “fuorilegge” in Via Francesco Rismondi, Via Piemonte, Via Emilia, Via Miano, Via Napoli a Piscinola, Strada Comunale Margherita, Traversa Piazza Santa Croce, Via Comunale Margherita Rione 25/80, Via Giovanni Antonio Campano isolato 3, Via Hugo Pratt, Viale della Resistenza e Via Ansaldo. In totale i veicoli rimossi sono 23. Si tratta di vetture prive di copertura assicurativa ed in stato di abbandono.