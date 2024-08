Auto contro muro nel salernitano, Giuseppe muore in ospedale

Tragica domenica nel salernitano dove un uomo di 50 anni è deceduto a seguito di un terribile incidente. L’uomo, Giuseppe Cicalese, era a bordo della sua vettura quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantato contro il muretto esterno di una vecchia casa in via Iroma, attorno alle ore 16,00 di ieri, domenica 18 agosto 2024, a Nocera Superiore.

Auto contro muro nel salernitano, Giuseppe muore sul colpo

L’impatto è stato violentissimo. La vittima è rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo. Estratto dai vigili del fuoco giunti sul posto, è stato trasportato d’urgenza dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Nocera Inferiore, dove però, purtroppo, è deceduto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, gli agenti della Polizia Locale. I militari dell’Arma hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali possano emergere elementi utili a chiarire la vicenda. L’incidente potrebbe non aver visto coinvolti altri veicoli.

Il pm di turno non ha disposto il sequestro della salma, per consentire la celebrazione dei funerali. Cicalese prestava servizio come autista sulle ambulanze a Nocera. La sua scomparsa ha molto scosso tutta la comunità.