Aumentano gli incidenti con feriti e morti nel 2024, Ciaramella: “È una mattanza”

“Una mattanza”. Così Biagio Ciaramella, vicepresidente dell’associazione Unitaria Familiari e Vittime della Strada, definisce il drammatico aumento degli incidenti stradali in Italia. Secondo i dati Istat, resi noti in occasione della Giornata Mondiale in ricordo delle Vittime della strada che ricadeva ieri, nel primo semestre del 2024 si registra un incremento rispetto all’anno precedente nel numero di incidenti con lesioni a persone (+0,9%), feriti (+0,5%) e vittime (+4%) entro il trentesimo giorno dal sinistro.

Ciaramella, insieme a sua moglie, è impegnato quotidianamente sul territorio per sensibilizzare le persone sul tema della sicurezza stradale. La tragica perdita del loro figlio in seguito a un sinistro stradale è diventata il motore delle associazioni che hanno fondato, una battaglia che li vede uniti per fermare questa strage silenziosa.