Nuovo autovelox in provincia di Napoli. È attivo infatti dalla notte di oggi, 10 novembre, nella zona compresa tra Somma Vesuviana e Ottaviano, lungo la superstrada 268, un sistema di controllo della velocità media per potenziare la sicurezza stradale in un’arteria, nota come statale del Vesuvio, spesso teatro di incidenti.

Nuovo autovelox attivo in provincia di Napoli sulla superstrada 268

Questa iniziativa, promossa dal sindaco di Somma Vesuviana, Salvatore Di Sarno, in collaborazione con ANAS, la Polizia Municipale e la Polizia Stradale, mira a diminuire i sinistri, spesso fatali, che si verificano in quella zona.

Il sistema, chiamato Kria T – Exspeed 2.0, sarà operativo attraverso quattro rilevatori di velocità media. Si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alle sanzioni, poiché avvisi conformi alla legge sono già stati diffusi, e il limite di velocità imposto è di 90 chilometri orari. Ogni violazione di tale limite comporterà sanzioni immediate, prontamente segnalate al Comando di Polizia Municipale di Somma Vesuviana.