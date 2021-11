Sono in corso i pagamenti dell’assegno unico temporaneo per tutti i beneficiari del Reddito di Cittadinanza. La data prevista delle ricariche è quella di oggi, 15 novembre 2021. Il pagamento spetta a tutti coloro che non hanno ancora ricevuto l’assegno di ottobre.

In data odierna, inoltre, sono previste anche le ricariche del reddito di cittadinanza per i nuovi beneficiari e per chi ha effettuato il rinnovo del sussidio.

Per chi invece già usufruisce del sussidio di cittadinanza, i soldi saranno erogati a partire da venerdì 26.

Reddito di cittadinanza novembre 2021: cosa si può pagare

Il Reddito e la Pensione di cittadinanza vengono riconosciuti dall’INPS a mezzo ricarica della cosiddetta “Carta Reddito di cittadinanza” o “Carta RdC”, strumento di pagamento elettronico prepagato rilasciato da Poste Italiane, a seguito di accoglimento della domanda di sussidio.

Prelievi di contante in Italia entro un importo massimo mensile di 100 euro (importo incrementato in base all’apposita scala di equivalenza prevista dal Decreto legge n. 4/2019);

Acquisti di beni e servizi presso i POS degli esercizi commerciali presenti in Italia;

Pagare bollettini o MAV postali presso, ad esempio, tabaccai, supermercati e bar;

Effettuare un bonifico SEPA presso gli Uffici Postali.

A chi spetta l’assegno unico temporaneo: i requisiti