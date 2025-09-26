Allarme rapine sull’Asse Mediano. Serata di terrore con rapine a raffica. BMW assaltata da 4 banditi in moto. A denunciare l’ennesimo episodio di violenza al deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli un cittadino che è riuscito a filmare parzialmente l’aggressione subita da un veicolo fermo in coda.

Asse Mediano, in 4 rapinano gli automobilisti bloccati nel traffico: caccia alla banda

L’ultima segnalazione riguarda una serie di rapine avvenute nella serata di ieri, approfittando del consueto blocco del traffico sull’arteria stradale. Un automobilista ha documentato come una BMW, all’altezza delle uscite Mugnano e Sant’Antimo, sia stata assaltata da ambo i lati da quattro criminali in scooter. Nonostante la situazione di pericolo, il testimone è riuscito a registrare un breve video per catturare le targhe dei due motorini, informazioni immediatamente consegnate alla vittima per la denuncia alle Forze dell’Ordine.

“Andando avanti sull’asse mediano abbiamo visto diversi altri cumuli di vetri rotti al suolo ed almeno altri due veicoli palesemente rapinati allo stesso modo,” ha riportato il cittadino, evidenziando la serialità e la frequenza del fenomeno. “Ancora una volta, assistiamo all’assalto dei criminali che, con lo stesso modus operandi, approfittano del traffico congestionato per terrorizzare e derubare i cittadini,” ha dichiarato Borrelli. “Abbiamo fatto scattare il campanello d’allarme da tempo ma, purtroppo, nulla è cambiato, nessuna contromisura è stata presa. Eppure il modus operandi è sempre lo stesso così come i tratti stradali presi di mira”.

Il deputato ribadisce la richiesta di un nuovo tavolo tecnico in Prefettura per elaborare una strategia risolutiva. “È fondamentale l’istituzione di presìdi delle forze dell’ordine in moto che possano muoversi rapidamente nel traffico per inseguire e intercettare i rapinatori, spesso giovanissimi e armati. L’assenza di un pattugliamento efficace trasforma questi tratti stradali in una “terra di nessuno”, dove i criminali operano indisturbati, svaligiando gli automobilisti e mettendo a rischio la loro incolumità con violenza e l’uso di armi”, conclude.