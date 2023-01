Momenti di paura si sono vissuti in una pizzeria a Napoli. Tre persone col viso coperto hanno fatto irruzione nel locale, situato in via Cavalleggeri d’Aosta, brandendo una pistola e un coltello.

Assalto in pizzeria durante partita Napoli-Roma: baby rapinatore fermato da titolare

La vicenda si è verificata ieri, intorno alle 22, mentre era in corso il match Napoli-Roma. Sotto la minaccia delle armi, hanno intimato al titolare di consegnare loro l’incasso. A quel punto la vittima, anziché lasciarsi intimorire, ha reagito: due malviventi si sono dati alla fuga, il terzo – colui che aveva una pistola in pugno – è stato bloccato. Ne è nata così una colluttazione tra titolare e rapinatore.

Sul posto è poi intervenuta una pattuglia dei Carabinieri, in abiti civili, del nucleo operativo di Bagnoli che si trovava già nei dintorni. Il malvivente – un 17enne – è finito così in manette. Da accertamenti è poi emerso che la sua pistola non era altro che un giocattolo. Arrestato per tentata rapina, in minore è stato accompagnato in ospedale per le lesioni subite durante l’azione fallita. Ventuno i giorni di prognosi prescritti: a cure terminate il 17enne è stato ristretto nel centro di giustizia minorile dei Colli Aminei, in attesa di giudizio. Continuano le indagini per identificare i due complici.

(immagine di archivio)