Niente piani elaborati, né cunicoli scavati per giorni nel sottosuolo. I malviventi, che la scorsa notte hanno preso di mira la filiale della banca Credit Agricole di San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, hanno scelto un approccio diretto e brutale: l’assalto frontale.

Assalto alla banca Credit Agricole di San Nicola la Strada: sfondano ingresso con pala meccanica

La tecnica utilizzata è stata tanto semplice quanto devastante. Con l’ausilio di una pala meccanica, i ladri hanno abbattuto la parete esterna della banca per raggiungere i locali dove è collocato il bancomat. Il colpo è stato messo a segno nelle ore notturne, quando l’area circostante era deserta e il rumore provocato dall’operazione non ha destato sospetti immediati.

La filiale, situata in un’area privata lungo la statale Sannitica, nel cuore di San Nicola la Strada e poco distante da Largo Rotonda, è stata letteralmente sventrata dall’attacco. I ladri, consapevoli della distanza dalla strada principale e confidando nel fatto che la loro azione potesse passare inosservata, hanno agito con velocità e precisione. Pochi minuti sono bastati per distruggere la parete e tentare di portare via la cassaforte, prima che potesse scattare l’allarme e giungessero le forze dell’ordine.

Le indagini sono ora affidate alla Polizia di Stato, che sta analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e raccogliendo testimonianze per cercare di identificare i responsabili del clamoroso furto. Non è ancora stato chiarito se i malviventi siano riusciti effettivamente a portar via del denaro o se il colpo sia fallito prima del completamento.