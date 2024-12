Asl Napoli 2 Nord, in arrivo apparecchiature diagnostiche di ultima generazione

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord, nel quadro della strategia che la vede impegnata nell’aggiornamento tecnologico, mette in campo un ulteriore importante investimento nel potenziamento delle proprie strutture. Grazie all’arrivo di nuove apparecchiature diagnostiche di ultima generazione, gli ospedali di Pozzuoli, Giugliano e Frattamaggiore saranno in grado di offrire ai cittadini servizi sempre più efficienti e all’avanguardia.

Due nuove T.C. saranno installate presso la radiologia dell’ospedale di Pozzuoli, portando a tre il numero totale di tomografi computerizzati in dotazione nella struttura flegrea. L’altra T.C. sarà dislocata al Presidio Ospedaliero San Giuliano, che in tal modo porterà a due le sale dedicate alla TAC nel nosocomio di Giugliano in Campania. Tre nuovi angiografi: due saranno destinati alle rispettive sale del nuovo reparto di emodinamica del dell’Ospedale di Pozzuoli. Con questa importante acquisizione, l’UTIC con Emodinamica del Santa Maria delle Grazie sarà dotata di ben due sale di ultima generazione tecnologica per il trattamento delle ischemie cardiache acute.

Un altro angiografo sarà indirizzato al Reparto di Radiologia dello stesso Ospedale per l’implementazione del nuovo servizio di Radiologia Interventistica. Infine, il terzo verrà installato nella Cardiologia dell’Ospedale di Frattamaggiore, il San Giovanni di Dio, per lo studio elettrofisiologico della conduzione cardiaca ed eventuali radioablazioni inerenti il trattamento di aritmie gravi presso il nuovo reparto di Cardiologia con UTIC.

Entro il mese di dicembre, dopo i necessari collaudi tecnici, le nuove apparecchiature elettromedicali saranno operative ed a disposizione dei cittadini. Le nuove acquisizioni frutto di un costante impegno della Direzione Strategica dell’ASL Napoli 2 Nord, con il supporto dell’UOC Sistemi Informativi -Transizione al Digitale e Gestione delle Risorse Tecniche e Tecnologiche, rappresentano un passo fondamentale verso il rinnovamento dell’intero parco tecnologico, già in fase molto avanzata. Grazie all’utilizzo dei fondi del PNRR è stato centrato, dunque, un importante risultato che consente di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi offerti alla popolazione di un vasto territorio, intervenendo in modo più efficace sulle patologie con una presa in carico globale del paziente.

Comunicato stampa