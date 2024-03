Il dottore Paolo Ascierto, oggi direttore dell’Unità di Melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie innovative presso l’ospedale Pascale, è stato coinvolto in un brutto episodio domenica scorsa mentre era in fila per entrare allo Stadio Maradona per assistere alla partita Napoli-Juventus. Un uomo, infatti, lo ha sputato tra i piedi, come segno di disprezzo, perché juventino.

Ascierto sputato addosso perchè juventino: la solidarietà del sindaco di Marano

Ad esprimere solidarietà nei confronti del medico anche il primo cittadino di Marano. “Esprimo la mia più piena solidarietà e vicinanza al nostro concittadino dottore Paolo Ascierto che – mentre era allo stadio per assistere a una partita di calcio – ha dovuto subire un brutto gesto di disprezzo per il solo fatto di tifare Juve

La passione sportiva e il tifo per la propria squadra non giustificano in alcun modo certi atteggiamenti di provocazione o di aggressività nei confronti dei tifosi avversari. Spero che l’autore del gesto dimostri di essere un vero napoletano e si faccia avanti chiedendo scusa per un atto volgare, incivile e assolutamente indegno della bellezza, della correttezza e della lealtà a cui la squadra del Napoli ci ha abituati”, ha dichiarato il sindaco, Matteo Morra.