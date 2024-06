Scontro tra scooter e auto nella serata di ieri, martedì 18 giugno, ad Arzano. Erano appena trascorse le ore 23 quando i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria sono intervenuti a via Angelo Volpicelli per la segnalazione di un sinistro stradale.

Arzano, terribile scontro tra scooter e auto: coppia di ragazzini gravi al Cardarelli

Per cause in corso di accertamento poco prima era avvenuto un impatto tra uno scooter Honda Sh 125, con a bordo un 16enne e una 15enne, e un Audi A4 con a bordo un 49enne.

I minori sono rimasti gravemente feriti e trasferiti all’ospedale Cardarelli. Entrambi sono in prognosi riservata. I militari dell’arma hanno sequestrato i mezzi per effettuare tutti i rilievi del caso.