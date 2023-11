Scoperto maxi-deposito di auto rubate ad Arzano. Otto i veicoli recuperati dai carabinieri della locale tenenza in uno stabile fatiscente di via Vittorio Emanuele.

Arzano, scoperto maxi-deposito di auto rubate

I militari hanno rinvenuto, in un vecchio edificio in disuso, un parcheggio di veicoli oggetto di furto, pronti ad essere smontati per ricavarne pezzi di ricambio da rivendere sul mercato nero.

I carabinieri della tenenza di Arzano hanno individuato otto automobili rubate, che sono state prontamente restituite ai legittimi proprietari. Proseguono le indagini dei militari dell’Arma per individuare i responsabili del furto e della ricettazione delle vetture e ricostruire la rete di ladri e ricettatori.