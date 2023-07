Si è tenuta questa mattina nella suggestiva cornice della cappella di Santa Giustina in Piazza Raffaele Cimmino ad Arzano, la conferenza stampa di presentazione del programma dei festeggiamenti in onore della compatrona della città. Una festa che ha radici antichissime e che torna ad Arzano dopo tanti di assenza.

Contestualmente è stata inaugurata la Mostra Fotografica che raccoglie i più belli e antichi scatti della festa nel corso degli anni a partire dal 1908 o ancora nel memorabile centenario della traslazione del corpo di santa Giustina nel 1958.

La mostra sarà visibile gratuitamente fino al 15 luglio. Venerdì 7 luglio si avrà invece la parata teatrale con personaggi storici per le vie del centro e sabato 8, alle 20:30 la rappresentazione della tragedia a cura della compagnia “Arzano in palcoscenico”.

La tragedia sarà rappresentata in villa comunale ma verrà trasmessa in diretta anche in tv, sul canale 77 , e in streaming sulla pagina fb di Tele Club Italia.

Il programma completo dei festeggiamenti: qui.

