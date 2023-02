La città di Arzano prega per Cinzia Murolo. Come anticipa Internapoli.it, la donna è ricoverata all’ospedale del Mare di Ponticelli in terapia intensiva. Avrebbe accusato uno choc anafilattico dopo un malore in sala operatoria.

Arzano prega per Cinzia: è in terapia intensiva dopo choc anafilattico

Secondo quanto ricostruito dai familiari di Cinzia, la paziente era stata ricoverata presso una clinica privata lo scorso 15 febbraio per rimuovere una pallina di grasso sul seno. In circostanze ancora da chiarire, però, una volta entrata in sala operatoria, ha accusato un malore e da lì è stata trasportata d’urgenza al nosocomio partenopeo.

Non è chiaro se sia stata sporta denuncia. La donna ora è ricoverata in terapia intensiva in condizioni critiche. Avrebbe avuto uno choc anafilattico dal qual non si è ripresa. L’intera comunità di Arzano si è stretta intorno alla famiglia Murolo. I parenti di Cinzia chiedono chiarezza: “Lei aveva detto di essere allergica al Bentelan, non sappiamo cosa le hanno dato prima dell’intervento”.