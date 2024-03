In fiamme negozio di polli allo spiedo ad Arzano, in provincia di Napoli. L’incendio è divampato nell’attività ristorativa “Mister Chicken” in via Cristoforo Colombo.

Arzano, in fiamme negozio di polli allo spiedo: autobotte sul posto

Il rogo si è sviluppato in fuori terra sotto il fabbricato di 5 piani. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco, con la squadra 2/B del distaccamento Orientale, la 8/b del distaccamento Scampia, una autobotte pompa e una autoscala dalla Sede centrale, guidati dal Capo squadra esperto Domenico Laezza.

Così come specifica Fanpage.it, non risultano feriti, ma i danni al locale sono stati ingenti. Per fortuna l’intervento tempestivo dei pompieri ha consentito di domare le fiamme in breve tempo. Non è stato necessario evacuare le abitazioni sovrastanti. Indagini in corso per accertare la natura dell’incendio.

Foto: Arzanonews