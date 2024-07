Arzano. Sarà un gran finale per i festeggiamenti in onore di Santa Giustina ad Arzano. Sarà messa in scena, lunedì 15 luglio alle ore 20,00 presso la villa comunale, la “Tragedia di Santa Giustina”.

L’iniziativa vede il sostegno della regione Campania, del comune di Arzano, della parrocchia Sant’Agrippino e della Proloco “Arzanostra aps”.

Una rappresentazione con più di 50, tra attori principali e comparse, diretta dalla regista Maria Elena Bianco che ripercorre il martirio della Santa tanto amata dagli arzanesi e di cui il corpo si trova ad Arzano in una cappella a lei dedicata nella chiesa di Sant’Agrippino. La tragedia sarà trasmessa in diretta televisiva su TeleclubItalia canale 77.