Era stata già presa di mira in precedenti controlli anti-abusivismo, con conseguente denuncia al proprietario del locale. Ora per una nota pizzeria di Arzano, situata in via Pecchia, è scattato la chiusura accompagnata da sanzioni per una serie di violazioni commesse.

Arzano, chiusa una nota pizzeria: era abusiva. Sanzioni per 5mila euro

I caschi bianchi, guidati dal colonnello Biagio Chiariello, hanno acquisito la documentazione dell’attività che è stata successivamente sottoposta all’attenzione dell’ufficio anti-abusivismo del Comune.

Dalle verifiche eseguite, sono emerse alcune irregolarità. Pertanto è stata emessa un’ordinanza di cessazione e chiusura della pizzeria dall’ufficio competente.

Tensioni si sono registrate mentre gli agenti della Municipale eseguivano il provvedimento, ma la situazione fortunatamente è subito rientrata. Nei confronti del proprietario sono state elevate sanzioni per cinquemila euro per violazioni sul commercio, oltre ad altre in materia edilizia. Eseguita anche la revoca del titolo: il gestore non potrà più riaprire se non dopo aver ripristinato lo stato dei luoghi. In caso contrario è prevista la demolizione in danno per gli abusi commessi.

