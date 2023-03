Maxi blitz ad Arzano da parte degli agenti della Polizia Locale. I caschi bianchi hanno sequestrato merce per oltre 3000 euro e sanzionati i venditori per 11mila euro. La filiera del falso d’autore nelle ultime settimane ha invaso oltre che la città di Napoli anche la provincia.

Arzano. Blitz della Polizia locale, maxi sequestro di gadget del Napoli

La polizia locale, agli ordini del colonnello Biagio Chiariello, ha sequestrato sciarpe, magliette, bandiere celebrative del tricolore e trombette acustiche comparse sulle bancarelle di Arzano, Secondigliano e Casavatore.

Mentre il Napoli si avvicina alla matematica certezza della conquista dello scudetto, il fenomeno della vendita di prodotti contraffatti cresce sempre più in fretta. Sono centinaia ormai i punti vendita illegali, spesso “autorizzati” dalla camorra, comparsi in città e nell’area a nord di Napoli. I caschi bianchi hanno effettuato diversi appostamenti dove hanno colto in flagranza di reato i venditori di gadget e maglie con il volto di Osimhen, Kvaratskhelia, e Maradona.

I poliziotti locali ora sono alla ricerca non solo dei venditori ma anche dei possibili laboratori dove vengono fabbricati magliette, sciarpe, cappelli e altri stendardi con il logo del Calcio Napoli e con il simbolo dello scudetto. Si tratta di prodotti illegali e sembra che il giro di affari sia veramente milionario. Un business che cresce sempre di più, visto che i prezzi dei gadget sono aumentati con il passare delle settimane e con gli azzurri vicini alla vetta sono destinati a crescere ancora.