La fortuna bacia la Campania con due vincite al SuperEnalotto nell’ultimo concorso. Come riporta Agipronews, due giocatori hanno centrato il “5”, portando a casa 20.185,50 euro ciascuno.

Arzano a segno con il SuperEnalotto: centrato un “5” da oltre 20mila euro

Le schedine vincenti sono state giocate a Nocera Superiore, in provincia di Salerno, presso la Tab n°6 di via Roma, 18, e ad Arzano, in provincia di Napoli, nel tabacchi Migliaccio in via Volpicelli, 13-15.

L’ultima grande vincita con il “6” risale al 15 ottobre 2024, quando un fortunato giocatore di Riva del Garda (Trento) ha incassato 89,2 milioni di euro. Ora, l’attesa è per il prossimo concorso di martedì 4 marzo, con un jackpot in palio di ben 81 milioni di euro.