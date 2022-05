Non aveva nessuna intenzione di lasciarla in pace nonostante la loro relazione fosse finita già da un pò di tempo. Pretendeva di sapere tutti gli spostamenti e le controllava sempre il telefono. Per questo motivo un ragazzo di 19 anni di Scampia è stato arrestato dopo essere stato denunciato dalla sua ex fidanzata per atti persecutori. In più il giovane, pregiudicato, era riuscito ad installare sul telefono della ragazza un app per controllarne gli spostamenti.

I fatti

La vittima, ieri mattina, si è presentata negli uffici del commissariato di Scampia della Polizia di Stato e ha raccontato di essere stata bloccata poco prima in strada dall’ex fidanzato.

Il ragazzo l’aveva costretta a fermarsi ed era riuscito a farla salire sull’automobile e aveva preteso di guardare il cellulare di lei. Dopo un breve giro del quartiere la ragazza con una scusa era scesa dall’auto e si era rifugiata nel commissariato per chiedere aiuto.

I poliziotti hanno individuato il 19enne poco distante, in via Pazienza. Durante i controlli hanno appurato che aveva installato un programma sul telefonino dell’ex fidanzata per spiare i suoi movimenti. Il giovane è stato ammanettato ed ora è in attesa di giudizio.