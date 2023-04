Sono previsti oggi in carcere gli interrogatori di garanzia per gli arrestati di Melito. Il sindaco Luciano Mottola, il presidente del consiglio comunale Rocco Marrone, Emilio Rostan, i due consiglieri arrestati e i soggetti ritenuti vicini al clan Amato Pagano verranno ascoltati dal giudice. Da qui poi potrebbero essere anche esaminate richieste di scarcerazione. Per molti di loro l’accusa è di scambio elettorale politico mafioso.

Arresti a Melito, oggi gli interrogatori. L’opposizione: “Maggioranza si dimetta”

Intanto già ieri è stata diffusa la notizia di sospensione dalle funzioni di Mottola, Marrone e i consiglieri arrestati da parte del Prefetto di Napoli.

Dall’opposizione è giunta ufficialmente la richiesta di dimissioni di tutto il consiglio: “In un momento così triste per la nostra città, prima ancora di un eventuale scioglimento per infiltrazioni camorristiche, riteniamo che i nostri concittadini meritino un segnale politico da parte di ciò che resta del Consiglio Comunale – scrivono in una nota -. Invitiamo i consiglieri di maggioranza a rassegnare le dimissioni come segno di rispetto verso la cittadinanza, che ancora una volta si è sentita oltraggiata e tradita dalle istituzioni. La nostra coalizione è già pronta a firmare” concludono Pd e movimento 5 stelle.