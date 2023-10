Si chiamava Giuseppe Rosa e aveva appena 41 anni il giovane trovato senza vita nel letto della sua abitazione ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. A fare la macabra scoperta all’alba i familiari.

Ariano Irpino, 41enne trovato morto nel suo letto: addio a Giuseppe Rosa

Quando i parenti si sono resi conto che Giuseppe non dava segni di vita, hanno immediatamente chiamato il 118. I sanitari si sono precipitati sul posto, all’interno dell’appartamento di rione Santo Stefano dove il 41enne viveva, ma purtroppo per lui non c’era più niente da fare. Il cuore aveva smesso di battere.

Sul posto sono poi sopraggiunti i carabinieri della locale Compagnia. I militari hanno accertato le cause naturali del decesso. La Procura di Benevento, tuttavia, ha disposto l’esame autoptico sulla salma di Giuseppe. Esclusa l’ipotesi del suicidio.

Lutto del sindaco e sui social

Sconvolto il sindaco di Ariano, Enrico Franza: “La notizia ci coglie impreparati, e nel suo tumulto questo giorno si tinge di nero. Oggi Ariano perde ancora, perde te. Il silenzio cala sulla nostra Città e l’abbraccio più sentito alla famiglia e agli affetti più cari.

Ciao Giuseppe. Che la terra ti sia lieve”.

Tanti i messaggi apparsi sui social anche da parte di amici e conoscenti. La bacheca del giovane è stata inondata di post. “Ciao, Giuseppe. Che Dio ti accolga nelle sue braccia”, il messaggio di Angie.