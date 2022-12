L’Argentina è di nuovo campione del mondo battendo la Francia in finale. Una partita incredibile che resterà nella storia del calcio mondiale.

Una sfida epica. A decidere il risultato la lotteria dei rigori. Nel primo tempo i biancocelesti erano passati in vantaggio prima su rigore o poi con il gol di Di Maria. Nel secondo tempo l’incredibile uno-due di Mbappè che prima dal dischetto e poi su azione pareggia i conti. Nei supplementari è Messi a riportare in vantaggio la sua squadra ma di nuovo Mbappè su rigore porta sul 3 a 3 i transalpini. Ai rigori due gli errori della Francia e nessuno degli argentini.

Messi passa alla storia. Ad alzare la coppa 36 anni dopo è di nuovo un numero dieci argentino. Dopo Maradona è Leo Messi a regalare l’emozione calcistica più importate al suo Paese.

Qui Napoli. È festa anche a Napoli dopo che stamane centinaia di argentini da tutta Italia si sono dati appuntamento: prima in piazza Dante e poi in pellegrinaggio ai quartieri spagnoli per rendere omaggio al murales del calciatore più grande di tutti i tempi, quel Diego Armando Maradona che oggi ha di certo sorriso dall’alto a vedere il suo erede ripercorrere le sue orme e riportare il suo paese alla vittoria del mondiale per la terza volta.