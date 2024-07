Un traguardo importante per l’Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania: è attiva l’Unità di Emodinamica, pronta ad offrire ai pazienti diagnosi e trattamenti all’avanguardia per le malattie cardiache. L’inserimento di questo servizio rappresenta un passo fondamentale per l’intero territorio, che ora potrà contare su una struttura d’eccellenza per la cura delle patologie cardiovascolari.

Unità operativa efficiente e in crescita

L’Unità di Emodinamica, integrata nella rete Infarto IMA, garantirà inizialmente il servizio nelle ore diurne con un’attività di 6 ore. L’obiettivo è quello di ampliare gradualmente l’orario fino a raggiungere le 24 ore su 24, garantendo sempre l’assistenza in emergenza grazie alla sinergia con l’Emodinamica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

Diagnosi e interventi mini-invasivi per il cuore

Dotata di tecnologie di ultima generazione e guidata da un team di professionisti altamente qualificati, l’Unità di Emodinamica si propone come centro di riferimento per la diagnosi e il trattamento di diverse patologie cardiache. Tra le procedure eseguite:

Angioplastica coronarica

Impianto di stent

Un ospedale che punta all’eccellenza

L’attivazione dell’Unità di Emodinamica consolida il ruolo dell’Ospedale San Giuliano come punto di riferimento per la cardiologia in Regione. L’impegno costante dell’ospedale è quello di offrire ai pazienti prestazioni sanitarie di qualità, complete e sempre più vicine alle loro esigenze.