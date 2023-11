Giugliano. Apre a Giugliano in via Aniello Palumbo, 91 una nuova filiale di “Smart Job”, l’agenzia per il lavoro di tipo generalista, specializzata in attività di ricerca e selezione, somministrazione di lavoro, intermediazione, ricollocazione professionale e politiche attive del lavoro.



L’apertura e la presentazione ufficiale del progetto avrà luogo venerdì 10 novembre alle ore 10,30.



Maria Domenica Castellone, il deputato Michele Schiano di Visconti, il presidente Bicamerale Affari Regionali Francesco Silvestro, i consiglieri regionali Bruna Fiola e Giovanni Zannini, l'assessore alle politiche del lavoro del comune di Giugliano Rosa Verde, l'amministratore unico di Smart Job Spa Giuseppe Di Donato e il direttore dello sviluppo organizzativo di Smart Job Vincenzo Di Giovanni. Dopo i saluti istituzionali dei sindaci del territorio interverranno all'incontro la Vice Presidente del Senato

A moderare l’incontro la giornalista Maria Rosaria Ferrara.