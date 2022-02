È stato approvato nella notte il bonus psicologo dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio. Il provvedimento stanzia 20 milioni di euro: una metà andranno alle strutture del servizio sanitario nazionale per il reclutamento di professionisti; la restante parte ai cittadini sotto forma di voucher da distribuire in base all’Isee.

Ad annunciarlo è stato Filippo Sensi, deputato del Partito democratico, su Twitter. “Ore 2.52. Le Commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio approvano il bonus psicologo. Grazie al governo per il lavoro fatto, ai gruppi parlamentari per il sostegno, a tutti coloro che ci hanno creduto. Si va in aula alla Camera. Un passo avanti decisivo”.

Come funziona

Nel provvedimento si legge che il bonus servirà a “sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli psicoterapeuti. Il contributo avrà un importo massimo di 600 euro a persona e sarà parametrato alle diverse fasce Isee al fine di sostenere le persone con Isee più basso”. Sono escluse dalla platea dei potenziali beneficiari le persone fisiche con Isee superiore a 50mila euro. Si calcola che potrebbe riguardare circa 18 mila persone e sarà, come già detto, parametrato in base all’Isee.

Domanda

I dettagli sono ancora allo studio. Le modalità di presentazione della domanda, i requisiti, anche reddituali, per l’assegnazione del contributo saranno stabiliti con un decreto del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge su cui è stata posta la fiducia alla Camera per domani, venerdì 18 febbraio.