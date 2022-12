Dopo oltre 40 anni, la città di Casoria ha un piano urbanistico comunale. L’approvazione si è avuta ieri in consiglio comunale: 16 i voti favorevoli tra cui anche due dal m5s che, in assise, siede all’opposizione. Soddisfatto il sindaco Raffaele Bene che ne ha parlato come una giornata storica per la sua città.

Si tratta della prima volta in assoluto per Casoria che il PUC – strumento politico per eccellenza – sia stato approvato da un amministrazione guidata da un sindaco. Nei precedenti e pochi casi, infatti, l’approvazione era sempre passata attraverso il lavoro dei commissari prefettizi. Tra le grandi novità del nuovo PUC c’è sicuramente la presenza della metropolitana che unirà l’aeroporto di Capodichino alla stazione ad alta velocità di Afragola passando – per ben 4 fermate – a Casoria. Nella legge di bilancio voluta dal governo Meloni, pare che ci sia un sostanzioso ridimensionamento dei fondi destinati alla linea che passano da 700 milioni a 70 milioni, ma il sindaco è certo: la metro si farà.

Le parole del sindaco Raffaele Bene ai nostri microfoni: