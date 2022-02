Il giornalista Antonio Giordano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Club Napoli All News su Teleclubitalia. “In Serie A non è mai una gita. Il Venezia gioca bene, anche se fa un tipo di calcio a viso aperto che può far comodo al Napoli. Gli azzurri non hanno scuse, devono vincere”

Antonio Giordano (fantacalcio.it): “A Venezia non sarà una passeggiata. Cabral e Amiri faranno le gioie dei fantallenatori”

“Sarà un febbraio complicato per il Napoli, sia in Europa che in campionato, fondamentale per avvicinarsi all’Inter. Il Napoli al completo se la gioca con tutte, anche col Barcellona. Non è lo stesso Barça del sorteggio”, prosegue. Antonio giordano ha poi dato qualche consiglio per i tanti appassionati del fantacalcio:

“Meret o Ospina? Il titolare è Ospina, fino al termine del campionato. Tra i nuovi arrivi di Gennaio c’è Amir, nuovo acquisto del Genoa che ha colpi da fenomeno. Da trequartista può fare le gioie di tanti fantallenatori. Poi c’è Cabral, un giocatore importantissimo per la Fiorentina. Farà tanti gol.”