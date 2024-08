Da oltre dieci giorni, non si hanno più notizie di Gennaro Angellotti, scomparso lo scorso 15 agosto da Marano. L’uomo, che aveva incontrato il fratello Pietro quel giorno, gli aveva comunicato l’intenzione di recarsi presso una struttura sanitaria di Caserta per cercare di essere ricoverato in clinica. Da allora, però, le sue tracce si sono perse.

Ore di preoccupazione a Marano per la scomparsa di Gennaro Angellotti: l’uomo è affetto da problemi psichici

I familiari sono estremamente preoccupati per la sua scomparsa, soprattutto a causa delle condizioni di salute di Gennaro. L’uomo ha un passato segnato da alcolismo e tossicodipendenza ed è affetto da problemi psichici che richiedono l’assunzione giornaliera di medicinali.

Il suo cellulare risulta spento, e tutte le strutture che in passato lo hanno ospitato non hanno informazioni su di lui. I familiari, angosciati, hanno sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Marano.

Chiunque abbia informazioni su Gennaro Angellotti o lo avesse visto, è pregato di contattare immediatamente il numero 334 989 4271 o rivolgersi alla stazione dei Carabinieri più vicina.