Il comitato promotore circolo ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – indice il congresso costituente del Circolo dell’area giuglianese intitolato al Partigiano BIAGIO RICCIO che si terrà il giorno 15 gennaio p.v. presso il saloncino dello Spazio Anziani AUSER Giugliano, Corso Campano 329 (di fronte ex ospedale di piazza Annunziata, oggi distretto sanitario) dalle ore 10,30 alle 13.00.

ANPI, congresso costituente: elezione presidente del circolo e organismi interni

La Campagna di pre-adesione cominciata in ottobre dello scorso anno, ha superato di gran lunga le adesioni previste dallo statuto e questo ha reso possibile costituire il nuovo circolo a conferma del fatto che l’ANPI a Napoli e nell’area metropolitana è una realtà sempre più attiva, che, partendo dalla Resistenza antifascista e dalle Quattro Giornate , conferma e rafforza i valori repubblicani con l’obiettivo della difesa della Costituzione Repubblicana.

Il circolo raccoglie i Comuni di Giugliano in Campania, Marano di Napoli, Villaricca , Calvizzano, Mugnano di Napoli, Melito e Qualiano. Il Circolo della zona giuglianese si propone di valorizzare storicamente un tributo al sangue versato dai cittadini giuglianesi nella lotta antifascista del settembre/ottobre 1943 ristabilendo una lettura storica corretta e coerente attraverso una seria ricerca e una serie di pubblicazioni.

La difesa della Costituzione, la sua piena attuazione (in particolare dei diritti fondamentali) è parte importante della programmazione di attività del circolo insieme a quella della diffusione nelle Scuole dei valori della Resistenza e della Costituzione Repubblicana. Tra le prime iniziative ha già programmato di aderire alla proposta di legge di iniziativa popolare per contrastare il programma di svuotamento della eguaglianza sostanziale di tutti i Cittadini con la liberticida norma messa in programma dal Governo attuale della “Autonomia Differenziata” che non farà altro che creare sempre più distanza e distacco tra gli strati disagiati e quelli “fortunati”.

I promotori promettono un impegno militante proiettato al presente e al futuro senza mai dimenticare “la Storia” per mettere in campo il contrasto necessario al fascismo in tutte le sue forme , sia nel contrasto alla riduzione degli spazi di libertà per tutti i cittadini sia per la lotta alle diseguaglianze.

(Comunicato stampa)