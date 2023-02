Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore. Dopo la fine della storia con il rapper Livio Cori, la cantante è stata paparazzata mentre passeggiava accanto al modello Mattia Narducci, 10 anni più giovane di lei.

Anna Tatangelo ritrova l’amore dopo Livio Cori: chi è il nuovo fidanzato

La coppia si è concessa un soggiorno romantico a Parigi, dove è stata immortalata per la prima volta dal settimanale Chi in compagnia della sua nuova fiamma.

Come mostrano gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini, i due passeggiano per le vie della città dell’amore tenendosi per mano, abbracciandosi e apparendo più innamorati che mai.

Una breve fuga dalla città, come spiega Chi, che la nuova coppia si è ritagliata tra i vari impegni lavorativi. Si tratta della prima volta che escono ufficialmente allo scoperto anche se negli ultimi tempi erano sempre più gli indizi che lasciavano intendere tra loro ci fosse qualcosa. Con Mattia Narducci, modello per brand come Armani, l’artista ha ritrovato la felicità e la spensieratezza dopo la fine della storia con Livio Cori lo scorso aprile.

Chi è Mattia Narducci

Originario di Piacenza, Mattia Narducci ha 26 anni ed è un modello affermato. Sfila, infatti, per i brand più famosi. Di lui si sa poco e la sua bellezza è ben evidente nelle foto che lo ritraggono sia a spasso per Parigi sia nelle campagne pubblicitarie. Estraneo allo showbiz, vanta però amicizie nel mondo del gossip: da Stefano Sala ad Andrea Damante e Simone Susinna.