La crisi sembra essere passata e così sono di nuovo insieme Anna Tatangelo e Livio Cori.

Tra baci infuocati e coccole bollenti i due sono finiti nel mirino dei paparazzi del settimanale Diva e Donna. La coppia è stata beccata durante una giornata al mare.

Anna Tatangelo e Livio Cori di nuovo insieme

La coppia sembrava essere scoppiata qualche settimana fa. La notizia della loro separazione fece il giro dei settimanali di gossip e le voci che circolavano erano su incomprensioni tra i due. Ora, secondo il settimanale che ha pubblicato gli scatti, non solo sarebbero ritornati insieme ma all’orizzonte ci sarebbe persino l’idea di progettare le nozze. “Superata la crisi, Anna e Livio Cori si amano sempre di più”, scrive Diva e Donna.

Gigi D’Alessio sta invece trascorrendo l’estate insieme alla compagna Denise Esposito, l’ultimo dei suoi cinque figli, Francesco, e per qualche giorno c’è stato anche il figlio avuto proprio da Anna Tatangelo. “Livio è una persona che mi dà tanto, mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po’: quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buonumore ti serve per andare avanti. È una luce che ci voleva nella mia vita”.

Secondo le indiscrezioni Anna Tatangelo e il rapper napoletano di 35 anni si erano allontanati per prospettive di vita troppo diverse.