Angela da Mondello in lacrime sui social. La donna divenuta nota ai più per le sue frasi “Non ce n’è coviddi” e “Saluti da Mondello” ieri sera si è mostrata disperata in un video.

Angela da Mondello piange sui social

La “disperazione” della donna a seguito della puntata del Grande fratello Vip. Nel pomeriggio aveva anticipato “Stasera farò calare i sipari, succederà il botto. A più tardi” aveva detto. Poi, fuori dalla Casa del GF, ha detto: “Io 3 settimane fa ho chiamato un mio amico per essere tra il pubblico. Il 2 ottobre mi arriva una mail di conferma per 4 posti: io, mio marito e due amici. Mezz’ora fa, prima che iniziasse il programma, mi è stata inviata una mail dicendo che non c’erano più posti, ma non è vero. Questa è stata una scusa bella e buona. Lo sapete perché? Perché sono Angela da Mondello. Mi temono? Ci sembrava che potevo fare qualcosa di scandalo? Non è così, non rientra nella mia persona, non mi permetterei mai”.

Poi ha aggiunto: “Volevo vedere la trasmissione nel pubblico, non volevo entrare al GFVip, io non sono una vip, anche se ho una popolarità molto alta. Per una frase, sì, ma siete stati voi a portarmi in alto e poi a buttarmi giù. Però mi sono rotta il ca**o di essere etichettata come ‘Angela da Mondello’ e non essere conosciuta come ‘Angela Chianello’. Adesso basta, voglio delle spiegazioni. Sono venuta da Palermo per vedere la trasmissione, perché devo essere discriminata. Aggiungo pure questo: ho parlato con il signor Alfonso Signorini su Instagram e lui mi ha detto educatamente: ‘Tu non hai fatto del male a nessuno, non ti preoccupare. Abbiamo capito come sei, fai la tua vita per come la stai facendo’. Quindi io gli ho risposto anche a lui educatamente, siccome sono Angela da Mondello non mi avete fatto entrare? Ma cosa state facendo sul mio nome? Adesso basta gettare fango, voglio delle spiegazioni”.

In lacrime

Da qui il pianto sui social dove dice “Non ho mai pianto davanti a tutti, mai. La dovete smettere di dire quello che non sono. Mi sono veramente rotta il ca**o, basta“. Poi stamane è ritornata sulla questione dicendo: “Dite agli autori, alle persone più grandi, che non è giusta tutta questa discriminazione nei miei confronti. Non mi conoscete, non sapete come sono. Io devo difendermi, non posso abbassare sempre la testa. Tutto qua, vi terrò aggiornati perché chiamerò i giornali, darò tutte le prove e tutte le spiegazioni perché io non dico bugie. Grazie, grazie a tutti”.